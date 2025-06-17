شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى بمجموعة من كتاب الصحافة المصرية ورؤساء التحرير وخبراء الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع مجموعة من كبار كتاب الصحف المصرية ورؤساء تحرير الصحف و خبراء الاقتصاد و البترول في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وضم اللقاء من كبار كتاب الصحافة ورؤساء التحرير الاستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا والاستاذ حمدي رزق رئيس تحرير مجلة المصور سابقاً والاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق والاستاذ علاء الغطريفي رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم والدكتور احمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة سابقا ورئيس شركة الأهرام للاستثمار بمؤسسة الأهرام والاستاذ احمد صابرين الكاتب الصحفي بصحيفة الأهرام و من الخبراء الاستاذ الدكتور مدحت نافع استاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاستشارية لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا والاستاذ الدكتور رمضان ابوالعلا استاذ هندسة البترول والطاقة بجامعة فاروس بالأسكندرية و الاستاذ الدكتور جمال القليوبي استاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، وبحضور المهندس ايهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج و المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس اشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية .

وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي رؤية واستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، والمحاور الأساسية التي ترتكز عليها، مسلطاً الضوء علي أبرز المستجدات في قطاع البترول والغاز والتعدين والتحديات الكبيرة التي واجهته نتيجة المتغيرات والظروف الاقتصادية العالمية، والإجراءات والحلول التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات وتخفيف تداعياتها في إطار نهج من العمل التكاملي مع وزارات الحكومة والبرلمان وشركاء الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة قامت على ستة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة جذب الاستثمار وتكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج من خلال تقديم حوافز استثمارية لشركاء القطاع، والالتزام بسداد مستحقات الشركاء بما أدي لتعزيز الثقة وعودة عجلة الاستكشاف والحفر والإنتاج للبترول والغاز لتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال زيادة الإنتاج المحلي فضلا عن الاهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة والحلول الداعمة لزيادة الإنتاج.

وشهد اللقاء حوارا متبادلا بين الوزير و كبار الكتاب الصحفيين والخبراء والذين قدموا رؤاهم ومقترحاتهم لتعظيم الاستفادة مما يقدمه هذا القطاع الحيوي علي صعيد إنتاج البترول والغاز والثروات المعدنية و مجهودات العاملين فيه.

وقام الوزير بالإجابة علي تساؤلاتهم بشأن التحديات التي يواجهها القطاع والحلول المتخذة، وتم التأكيد علي أهمية إلقاء الضوء علي مجهودات العاملين بمواقع إنتاج قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية وإبرازها للمواطنين.

وثمن الوزير الدور الحيوي والكبير للإعلام المصري في رفع الوعي بقضايا الطاقة و تحدياتها وتوصيل الحقائق والمعلومات السليمة خاصة في أوقات التحديات، وإبراز حجم الجهد الحقيقي والمبذول من العاملين في مواقع الإنتاج بما يعكس الصورة الحقيقية للقطاع.

ووجه كبار الكتاب والخبراء الشكر والتقدير للوزير علي هذا اللقاء وتوضيحه لكافة الجوانب التي تخص صناعة البترول والغاز والتعدين والتفاعل الإيجابي مع مقترحاتهم واستفساراتهم.



