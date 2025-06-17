شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات "كيا سورينتو" فيس ليفت في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات (EIT) وكيل علامة "كيا " الكورية في مصر عن طرح السيارة الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم "سورينتو Sorento" في نسخة الفيس ليفت الجديدة.

وعن ابرز اسعار السيارة في السوق المصرية فهي كالاتي :

وعن سعر السيارة "سورينتو" الجديدة بفئة واحدة هي Topline سعرها 3,499,900 جنيه .

تأتي السيارة بنفس منظومتها الهجينة المكونة من محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا متصل بشاحن تيربو لتصل قوته إلى 230 حصان مع أقصى عزم دوران 350 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

أما بخصوص أبعادها الخارجية وسعتها فهي كما يلي:

تتوفر السيارة في عشرة ألوان خارجية هم (الأسود والفضي والأخضر والبني، ودرجتين لكل من الأبيض والأزرق والرمادي).. وبخصوص تجهيزاتها القياسية فتتضمن: مصابيح أمامية LED (بعدسة رباعية إضاءة مسلّطة)، إضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك، تحكم أوتوماتيك في الإضاءة، مصابيح ضباب أمامية LED، حساس مطر، طي مرايا الأبواب كهربائياً + إشارات انعطاف، مقابض الأبواب مطلية بالكروم، مصابيح خلفية LED مركّبة، سبويلر خلفي مزود بمصباح فرامل LED مرتفع، نوافذ خلفية وزجاج خلفي معتم، فتح باب الشنطة كهربائياً + فتح ذكي، عوارض تحميل فوق السقف، مزيل ضباب أوتوماتيك من على الزجاج، جنوط مقاس 19 بوصة.



تم تعزيز مقصورة "سورينتو" بتجهيزات مثل: مفتاح ذكي، تشغيل المحرك عن بعد، زر تشغيل/إيقاف المحرك، عجلة القيادة وناقل الحركة مكسوان بالجلد، بدال نقل سرعات بعجلة القيادة، ناقل حركة إلكتروني Shift By Wire، اختيار بين أنظمة القيادة، شاشة LCD للعدادات مقاس 12.3 بوصة، شاشة لمس مقاس 12.3 بوصة للترفيه وعرض البيانات، توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، شاشة عرض رأسي، بلوتوث، راديو، تحكم بالأوامر الصوتية، مخارج USB، مخارج كهرباء 12 فولت أمامية وخلفية، شاحن لاسلكي للهاتف، نظام صوت من Bose..



اما التجهيزات الداخلية فتأتي السيارة بفرش المقاعد جلد نابا، خاصية تدفئة بالمقاعد الأمامية والخلفية، ضبط المقاعد الأمامية كهربائياً في 10 اتجاهات + خاصية تهوية، ضبط ارتفاع مقعد السائق + خاصية ذاكرة، دعم القطنية لمقعد السائق في 4 اتجاهات ولمقعد الراكب الأمامي في اتجاهين، وسادة تمديد الأرجل لمقعد السائق بتحكم كهربائي، تنبيه بشغل المقاعد الخلفية، طي مقاعد الصف الثاني 60/40 عند بعد، تكييف أوتوماتيك ثنائي التحكم، فتحات تكييف خلفية، وحدة تحكم وفتحات تهوية للصف الثالث، نوافذ كهربائية، ستارة بالنوافذ الخلفية، سقف بانوراما كهربائي، مرآة رقمية مع كاميرا، إضاءة محيطة متعددة الألوان.