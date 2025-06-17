شكرا لقرائتكم خبر عن لحظه بلحظه ..سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 17-6-2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ بالبنك المركزى المصري 50.20 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصري 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

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