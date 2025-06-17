شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 في مصر.. عيار 24 يسجل 5543 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17 يونيو 2025 خلال التعاملات الصباحية وسط تغيرات في سعر الذهب بالبورصة العالمية لتتداول عند 3400 دولار وسط ترقب نتائج الوضع في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- عيار 24 يسجل 5543 جنيها

- عيار 21 يسجل 4850 جنيها

- عيار 18 يسجل 4157 جنيهات

- الجنيه الذهب 38800 جنيها

تراجع سعر الذهب في مصر رغم صعود الدولار وتأثيرات التوتر الإقليمي

تراجع سعر الذهب المحلي أمس بعد ارتفاع كبير خلال اليومين الماضيين ناتج عن المخاوف من الحرب بين ايران والكيان الصهيوني وتأثيرها الإقليمي المتوقع، بالإضافة إلى ارتفاع آخر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

تسببت الحرب في زيادة خروج الأجانب من أدوات الدين المصرية بشكل جزئي وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفع سعر صرفه مقابل الجنيه، لكن تعافي الجنيه في تداولات أمس ساهم في هبوط الذهب باكثر من 90 جنيها.

السعر في مصر كان مبالغ فيه بعض الشيء خاصة مع عدم وجود ارتفاع في الطلب المحلي على الذهب خلال هذه الفترة، وأن الارتفاع قد يكون ناتج عن تسعير الدولار بأعلى من قيمته في البنوك بسبب توقعات البعض بإمكانية استمراره في الصعود خلال الأيام القادمة.