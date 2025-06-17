المغرب تستضيف الملتقى العربي للاستثمار والتمويل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

انطلقت بمدينة طنجة المغربية أمس، أعمال الملتقى العربي للاستثمار والتمويل، الذي تنظّمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمشاركة مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والمسؤولين الاقتصاديين من بلدان عربية.

ويناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي يستمر 3 أيام، إستراتيجيات جذب المستثمرين وتمويل المشروعات الريادية، وسياسات البلدان العربية في مجال دعم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواعدة، وبحث سُبل تمتين جسور التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات البينية، والانخراط في الاقتصاد الأخضر، ودعم المبادرات النسائية والشبابية ومواكبة التطورات التكنولوجية.

كما سيقدم ممثلو الوفود المشاركة أوراق عمل حول الشراكات الريادية بالمملكة العربية السعودية، ودعم الاستثمار بسلطنة عمان، ومناخ الأعمال بجهة طنجة بالمغرب، وتحديات تمويل مشاريع المرأة الريفية بتونس، وتحديات الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة بمصر.

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