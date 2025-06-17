شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفد منظومة قطاع الطيران المدني يشارك في معرض باريس الجوي 2025 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت المملكة -ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني- بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبمشاركة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والخبراء في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران، اليوم في معرض باريس الجوي “لوبورجيه” في نسخته الـ 55 المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 16 – 22 يونيو 2025م، لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بتعزيز الربط الجوي، والنمو الاقتصادي، والفرص الواعدة المتاحة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي مشاركة الهيئة لتعزيز العلاقات مع كبرى شركات الطيران العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء والمهتمين بصناعة النقل الجوي بصفة عامة، ولتطوير مسارات جديدة، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطيران السعودي في إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران، إضافة إلى تعزيز العلاقات عن طريق الاجتماعات الثنائية بين الدول لصناعة الطيران.

وخلال المشاركة قام معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ونواب الرئيس والرؤساء التنفيذيون بالشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة، بزيارة للمعرض، تجولوا خلالها داخل أجنحة المعرض، واطلعوا على ما يضمه من تقنيات وابتكارات حديثة وحلول في صناعة الطيران، منها التنقل الجوي المتقدم، والفضاء والاستدامة البيئية، وما تقدمه الشركات المُتخصصة من منتجات مُتكاملة تعتمدها في تصميم وتجميع الطائرات التجارية والعسكرية وتميزها بتطبيقها لأعلى معايير الأتمتة والرقمنة، واعتمادها على مفاهيم التصنيع الذكي.

وتجوّل الوفد في أجنحة منظومة قطاع النقل الجوي، والشركات والمؤسسات والناقلات الوطنية، مستمعًا من القائمين على الأجنحة إلى ما تقدمه من خدمات وتقنيات وحلول رقمية مبتكرة في القطاع، وآخر ما وصلت إليه من مستجدات بخدمات الصيانة والصناعة والتدريب في مجال الطيران، إلى جانب أحدث المعدّات والأنظمة التي ستعرض على مئات المصنعين المحليين والدوليين.

وضمن فعاليات المعرض، وبحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني؛ وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة “إيرباص” في مجالات ذات اهتمام مشترك تشمل تعزيز الاستدامة البيئية وسلامة صلاحية الطيران والعمليات الجوية، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب توقيع اتفاقية بين شركة Avilease لتأجير الطائرات وشركة “إيرباص” بطلب 77 طائرة ذات تقنيات حديثة منها طائرات شحن A350 وطائرات ضيقة البدن A320، وكذلك اتفاقية صفقة شراء لطيران الرياض‬ بطلب 50 طائرة من طراز إيرباص A350-1000 لتوسيع أسطولها إلى 182 طائرة، استعدادًا لربط الرياض بـ 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، علاوة على اتفاقية بين شركة تجمع مطارات الثاني وشركة “إيرباص” لبحث فرص التدريب والتطوير والتعاون في مجالات الفرص الاستثمارية.

والتقى معالي الأستاذ الدعيلج خلال الزيارة المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي داميان كازي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “إمبراير للطيران” أرجان ماير، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات البحريني، كلًّا على حدة؛ إذ استُعرضت خلال اللقاءات أوجه التعاون في مجال تعزيز صناعة الطيران المدني.

وتهدف مشاركة المنظومة لإبراز دور قطاع الطيران المدني في المملكة بوصفه محركًا مهمًّا في الاقتصاد الوطني، وما يتيحه القطاع من فرص استثمارية واعدة، والتعرف أكثر على أحدث التقنيات العالمية المبتكرة في القطاع، إلى جانب بحث فرص التعاون مع أبرز المصنعين والمؤسسات العالمية في هذا المجال، وبناء شراكات نوعية مع الجانب الفرنسي وشركاء دوليين؛ بما يسهم في دعم مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًّا ودوليًّا للطيران.

يذكر أن معرض باريس الجوي “لوبورجيه” يُعد واحدًا من أهم المعارض الجوية في العالم، ويستقطب آلاف المشاركين من قطاع صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ويعد فرصة للشركات لعرض منتجاتها وتقنياتها الجديدة وإبراز قدراتها في مجال الابتكار التكنولوجي وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال، وتعرض أحدث تطورات تكنولوجيا الطائرات والمعدات الخاصة بصناعة النقل الجوي في ضوء وتيرة النمو الهائل والطلب المتزايد على الطيران خلال السنوات المقبلة.

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