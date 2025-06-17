شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مزايا لاستخدام الطاقة الشمسية بمصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادى تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

فى خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة وتقليل تكلفة الإنتاج، أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن تعاونها مع شركة «سكاتك» النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة تصل إلى 400 ميجاوات، لتغذية عمليات الإنتاج بمجمع الألومنيوم في نجع حمادي. ويُعد هذا التحول إلى الطاقة النظيفة أحد المحاور الاستراتيجية لرفع كفاءة التشغيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يلى أبرز 7 مزايا لهذا التحول:

1- خفض تكلفة الإنتاج خاصة أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يقلل من الاعتماد على الكهرباء التقليدية ذات التكلفة المرتفعة، مما يحسن الهامش الربحي.

2- استقرار الإمداد الكهربائي عبر توفير مصدر طاقة مستقر ودائم مما يقلل من مخاطر انقطاع التيار وأثره على خطوط الإنتاج.

3- خفض الانبعاثات الكربونية حيث أن المشروع يدعم أهداف الشركة فى التحول الأخضر عبر تقليل البصمة الكربونية.

4- تعزيز القدرة التنافسية عالميًا خاصة ان منتجات الألومنيوم المصنّعة باستخدام طاقة نظيفة تكون أكثر جاذبية للأسواق الأوروبية والعالمية.

5- جذب الاستثمارات لاسيما المشروع يعكس التزام الشركة بالاستدامة مما يشجع مستثمرين وشركاء دوليين على ضخ استثمارات إضافية.

6- التوافق مع توجه الدولة وبما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة 2030 وخطط خفض دعم الكهرباء التقليدية.

7- تعزيز السمعة المؤسسية حيث المشروع التزام مصر للألومنيوم بالتحول الصناعي النظيف، مما يعزز صورتها محليًا ودوليًا.