شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 فى السعودية عيار 24 بـ412.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 412.50 ريال

عيار 22 سجل 378.00 ريال

عيار 21 سجل 360.75 ريال

عيار 18 سجل 309.25 ريال

عيار 14 سجل 240.50 ريال

عيار 12 سجل 206.25 ريال

الاونصة 12826.50 ريال

الجنيه الذهب 2886.75 ريال

الأونصة بالدولار3420.22 دولار



ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.