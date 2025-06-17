شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 2175 ميجا وات إجمالى قدرة السد العالى بنهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أن السد العالي بمحافظة أسوان يضم أكبر محطة مائية لتوليد الكهرباء فى افريقيا باجمالى قدرات تبلغ 2125 ميجاوات بواقع 12 توربينة بقدرة 175 ميجا وات لكل توربينة، كاشفا أنه بنهاية العام الجاري ستصل إجمالى قدرة السد إلى 2175 ميجا وات بعد إضافة المحولات الجديدة بقدرة 50 ميجا وات نهاية العام الحالى علاوة على المحول الذى تم إضافته منذ أيام بقدرة 25 ميجا وات.

وأضاف كمال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، حريصة على عمل الصيانات الدورية للسد العالى وتطويره من حين لآخر للحفاظ على هذا الرمز القومى والتشغيل الأمثل لوحدات السد

وقال كمال إن السد العالي يعمل بكفاءة عالية بنسبة تتجاوز ال70% من إجمالى طاقته الإنتاجية التى تصل إلى 2125 ميجا وات بعد إضافة المحول الجديد بقدرة 25 ميجا وات، وله دور كبير فى تجاوز أزمة تخفيف الاحمال الناتجة عن نقص إمدادات الوقود خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح كمال، أن السد العالي ينتج يوميا ما يزيد عن 1400 ميجا وات بكفاءة عالية، موضحاً أن جميع المحطات المائية تعمل بكامل قدرتها حيث أن محطة اسنا المائية تنتج يوميا 84 ميجا وات ونجع حمادي 65 ميجا وات وأسيوط 32 ميجا وات.



