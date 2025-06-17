الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 الجنيه الذهب بـ38800 جنيه

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 الجنيه الذهب بـ38800 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 02:00 ص

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء  في مصر.


أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 5543 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4850 جنيها

- عيار 18 يسجل 4157 جنيهات.

- الجنيه الذهب 38800 جنيها

 

ويأتي  التحول الحاد في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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