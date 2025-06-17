شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات وسعر هيونداى توسان موديل 2025.. يبدأ من مليون و650 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مجموعة جي بي أوتو، وكيل العلامة الكورية هيونداى بالسوق المصرى، عن طرح فئة جديدة من توسان NX4 FL موديل 2025 الـ SUV الرياضية سعرها مليون و650 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وإليكم ابرز مواصفات وأسعار السيارة هيونداي توسان NX4 FL موديل 2025 فى مصر وهى كالاتي:

أسعار وفئات هيونداى توسان NX4 FL موديل 2025 فى مصر:

الفئة SHADOW: سعرها مليون و650 ألف جنيه.

الفئة BLAZE: سعرها مليون و790 ألف جنيه.

الفئة REDLINE: سعرها مليون 900 ألف جنيه.

الفئة NIGHT: سعرها 2 مليون و100 ألف جنيه.

الفئة BLACK DIAMOND: سعرها 2 مليون و250 ألف جنيه.

الفئة N LINE (AWD): أصبح سعرها بعد التخفيض 2 مليون 350 ألف جنيه.

تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI، يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا عند 5,500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 265 نيوتن/متر بين 1,500 و 4,500 دورة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/لتر.

تتمتع هيونداي توسان NX4 FL بأبعاد مثالية ، حيث يبلغ طولها 4,510 مم، بينما طراز “N Line” يأتي بطول 4,520 مم. عرض السيارة يبلغ 1,865 مم وارتفاعها 1,650 مم. هذه الأبعاد، بجانب قاعدة عجلات بطول 2,680 مم ووزن السيارة الفارغة الذي يصل إلى 1,466 كجم لطراز NX4 FL و1,476 كجم لطراز N Line، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 170مم، ومساحة تخزين واسعة في صندوق الأمتعة تصل إلى 503 لترات، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة والنقل اليومي.

وفيما يتعلق بالسلامة والأمان، تتميز السيارة هيونداى توسان NX4 FL بأعلى معايير الأمان منها ، 6 وسائد هوائية (أمامية جانبية و ستائرية)، ومكابح مضادة للانغلاق ونظام الاتزان الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وبرنامج التوازن عند المنحدرات ونظام المساعدة في ثبات المقطورة، ومكابح يد إلكترونية.

وتعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات وتحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير المسافة الأمامية و الخلفية وجهاز تحذير المسافة الجانبية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية رؤية 360 لمحيط السيارة، و نظام تحذير النقطة العمياء، ورؤية النقطة العمياء في الشاشة الأمامية، ونظام تحذير وتجنب الاصطدام الأمامي، وخاصية الحفاظ على القيادة في الحارة، والمحافظة على القيادة في المسار.

وتشمل التجهيزات الخارجية جنوط سبور مقاس 18 (235/55)، وجنوط سبور مقاس 19 (235/50) وسبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل LED، ومرايات كهربائية الطي والضبط، وشبكة أمامية كروم غامق.

وتحتوي السيارة نظام إضاءة متكامل ليد بما في ذلك إضاءة أمامية خلال النهار LED وإضاءة إرشادية LED وإشارات جانبية بالمرايات LED، وفوانيس LED خلفية وإضاءة داخلية امبيانت (64) لون.

وتم تزويد السيارة بالعديد من وسائل الراحة التي تجعل القيادة تجربة ممتعة، بما في ذلك اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق من هذه الوسائل ، مثبت ومحدد سرعة، ومثبت سرعة ذكي، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومفتاح ذكي، وإمكانية إدارة المحرك عن بعد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية 40:20:40، وشاحن USB، ومخرج كهرباء 12 فولت.

وزجاج خلفي داكن اللون، وناقل الحركة إلكتروني ، والتحكم في ناقل الحركة من المقود، وشاشة متصلة بين العدادات ونظام المترفية الذي أصبح 12.3 بوصة كمواصفة قياسية، وشاحن هوائي للهاتف الجوال وفتحة سقف كهربائية وفتح صندوق الأمتعة كهربائيا وحساس مطر أتوماتيك وشاشة عرض في نطاق الرؤية.

وتضم السيارة أنظمة ترفيه للاستمتاع بقيادة أفضل، بما في ذلك شاشة 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه، ودعم برامج Apple CarPlay/ Android Auto، ومدخل USB، و عجلة قيادة متعددة المهام، و نظام Bluetooth®️ للهاتف، و نظام التعرف على الصوت، و 6 سماعات، نظام الصوت BOSE مكبر صوت + 7 سماعات.

وتقدم هيونداى توسان NX4 FL أيضا العديد من التجهيزات الداخلية الفاخرة منها عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد، مسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجات الحرارة، وفتحات تهوية خلفية للتكييف.

ومقاعد خلفية قابلة للطي من الشنطة، وفرش قماش أو جلد للمقاعد الداخلية حسب تفضيل العملاء، وأعتاب داخلية كروم، ووحدة التحكم العلوية بإضاءة (LED)، وتعديل كرسي السائق كهربائيا، وتحكم كهربائي في كرسي الراكب الأمامي، وخاصية الذاكرة بكرسي السائق، وتبريد للمقاعد الأمامية، عن طريق السائق وأخيرا ستائر جانبية خلفية.

وتشمل الإمكانيات الإضافية للسيارة فئة N LINE، ونظام دفع رباعي للعجلات نظام HTRAC .