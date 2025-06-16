شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الإثنين 16- 6- 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 16-6-2025 أمام الجنيه بالبنك المركزى 50.20 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار اليوم الأثنين بالبنك الأهلي المصري 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، فى بنك مصر إلى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.