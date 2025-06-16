شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مستمر في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يفقد 90 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية والسوق المصري وسط مبيعات تستهدف جني الأرباح وفي السياق التالي آخر تحديث في سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية.



أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 24 يسجل 5543 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4850 جنيها

- عيار 18 يسجل 4157 جنيهات.

- الجنيه الذهب 38800 جنيها



تراجع سعر الذهب المحلي اليوم يأتي بعد ارتفاع كبير خلال اليومين الماضيين ناتج عن المخاوف من الحرب بين ايران والكيان الصهيوني وتأثيرها الإقليمي المتوقع، بالإضافة إلى ارتفاع آخر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.



تسببت الحرب في زيادة خروج الأجانب من أدوات الدين المصرية بشكل جزئي وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفع سعر صرفه مقابل الجنيه، وكان هذا داعم كبير لارتفاع سعر الذهب المحلي الذي يعتمد في تسعيره على سعر صرف الدولار في البنوك.

ولكن بشكل عام نرى أن الارتفاع في السعر كان مبالغ فيه بعض الشيء خاصة مع عدم وجود ارتفاع في الطلب المحلي على الذهب خلال هذه الفترة، وأن الارتفاع قد يكون ناتج عن تسعير الدولار بأعلى من قيمته في البنوك بسبب توقعات البعض بإمكانية استمراره في الصعود خلال الأيام القادمة.

وفي هذا السياق، أوضح أسامة زرعي، محلل وخبير أسواق الذهب ورئيس قسم التحليل الفنى في شركة "جولد إيرا"، أن التداولات العالمية للذهب اتسمت بالهدوء الحذر في مستهل الأسبوع، وسط مراقبة دقيقة لتطورات المشهد الجيوسياسي في المنطقة.

ورصد أسامة زراعي أهم المعلومات والبيانات حول شراء الذهب عالمياً وبيانها كالتالي

1- عملاء جي بي مورجان :-

من المحتمل ان يكون تم الشراء ب حوالي 25,000-30,000 أوقية يوميًا أي حوالي (60,000 أوقية) على مدار اليومين وارتفاع الأسعار شجعهم على الشراء .

2- دويشيه بنك :-

ربما اشتروا 10,000-15,000 أوقية يوميا أي حوالي 250 عقد (25,000 أوقية) على مدار اليومين، للاستفادة من التقلبات.

3-غير البنوك Non-Bullion Banks

اشتروا 5,000-10,000 أوقية يوميًا أي حوالي (15,000 أوقية) على مدار اليومين، خاصة يوم 13 مع ارتفاع الأسعار.

4-البنوك المركزية أو وسطاء البنوك:

ربما اشتروا 5,000-10,000 أوقية يوميًا (50-100 عقد/يوم)، أي حوالي 150 عقد (15,000 أوقية) عبر وسطاء مثل JPMorgan.

البائعون المحتملون يومي 12 و13 يونيو:-

1- مورجان ستانلي :-

ربما باعوا 20,000-25,000 أوقية يوميًا (45,000 أوقية) على مدار اليومين، خاصة يوم 12 مع انخفاض الأسعار الآجلة.

2-بنك اوف مونتريال

ربما باعوا 10,000-15,000 أوقية يوميًا (25,000 أوقية) لتسجيل أرباح( البنك هنا مضاربي).

غير البنوك:

باعوا 5,000-10,000 أوقية يوميًا (15,000 أوقية) على مدار اليومين، خاصة يوم 13 مع ارتفاع الأسعار.

المضاربون قصير الأجل:

ربما فتحوا مراكز بيع قصيرة باعوا 5,000-10,000 أوقية يوميً (15,000 أوقية).-