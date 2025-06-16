شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد الوكيل: مستويات الإشعاع فى جميع المواقع النووية الإيرانية طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء السابق ، مستويات الإشعاع في جميع المواقع النووية الإيرانية طبيعية حتى الآن ، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين حول الوضع النووي في إيران بعد الهجمات الأخيرة.

و أوضح الوكيل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن البيان الصادر اليوم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتلخص فى أن الوكالة تتابع الوضع عن كثب من خلال مركز الطوارئ الخاص بها وعلى تواصل دائم مع السلطات الإيرانية ، موضحا أن البيان أعلن تدمير الجزء العلوي من محطة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.



وتدمير البنية التحتية للكهرباء بالكامل، وقاعة أجهزة الطرد المركزى تحت الأرض لم تُستهدف مباشرة، لكن قد تكون تأثرت بانقطاع الكهرباء.

وأشار الوكيل أن البيان أكد أنه لا تغيّر في مستويات الإشعاع خارج الموقع، مشيرا إلى أن محطة فوردو ومفاعل خنداب ومحطة بوشهر ومفاعل طهران البحثي لم تتعرض لأى ضرر، فيما تضرر 4 منشآت بموقع أصفهان النووى منها المختبر الكيميائي المركزي، ومحطة تحويل اليورانيوم، ومنشأة تصنيع الوقود، ومنشأة تحويل اليورانيوم المعدني (قيد الإنشاء) ، ومن ستويات الإشعاع طبيعية خارج الموقع.