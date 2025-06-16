الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4157 جنيها

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سعر الذهب اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4157 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 16 يونيو 2025 06:00 م

تتاثرأسعار الذهب في مصر  بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

 
اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 5543 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4850 جنيها

- عيار 18 يسجل 4157 جنيها.

- الجنيه الذهب 38800 جنيه

افتتح الذهب تداولات شهر يونيو على ارتفاع ملحوظ وذلك بعد أن شنت أوكرانيا هجومًا كبيراً بطائرة بدون طيار ضد روسيا، مما أثر بشكل كبير على محادثات السلام ، لتبدي موسكو نية ضعيفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل دائم.

ويأتي هذا التحول  في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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