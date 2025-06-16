الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الإثنين، 16 يونيو 2025 06:00 م

يقدم الخليج 365 لقرائه تحديثا لحظة بلحظة لأسعار العملات، وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالينك المركزى 50.20 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع.

واستقرسعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الاهلى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.فى بنك مصر إلى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بعد ختام التعاملات البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.21 جنيه للشراء.
50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.21 جنيه للشراء.
50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.21 جنيه للشراء.
50.31 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.21 جنيه للشراء.
50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.21 جنيه للشراء.
50.31 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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