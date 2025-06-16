شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جديد في سعر الذهب عيار 21 بالسوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية والسوق المصري وسط مبيعات تستهدف جني الأرباح وفي السياق التالي آخر تحديث في سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 24 يسجل 5560 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4865 جنيها

- عيار 18 يسجل 4170 جنيهات.

- الجنيه الذهب 38920 جنيها.



وفي هذا السياق، أوضح أسامة زرعي، محلل وخبير أسواق الذهب ورئيس قسم التحليل الفنى في شركة "جولد إيرا"، أن التداولات العالمية للذهب اتسمت بالهدوء الحذر في مستهل الأسبوع، وسط مراقبة دقيقة لتطورات المشهد الجيوسياسي في المنطقة.

ورصد أسامة زراعي أهم المعلومات والبيانات حول شراء الذهب عالمياً وبيانها كالتالي

1- عملاء جي بي مورجان :-

من المحتمل ان يكون تم الشراء ب حوالي 25,000-30,000 أوقية يوميًا أي حوالي (60,000 أوقية) على مدار اليومين وارتفاع الأسعار شجعهم على الشراء .

2- دويشيه بنك :-

ربما اشتروا 10,000-15,000 أوقية يوميا أي حوالي 250 عقد (25,000 أوقية) على مدار اليومين، للاستفادة من التقلبات.

3-غير البنوك Non-Bullion Banks

اشتروا 5,000-10,000 أوقية يوميًا أي حوالي (15,000 أوقية) على مدار اليومين، خاصة يوم 13 مع ارتفاع الأسعار.

4-البنوك المركزية أو وسطاء البنوك:

ربما اشتروا 5,000-10,000 أوقية يوميًا (50-100 عقد/يوم)، أي حوالي 150 عقد (15,000 أوقية) عبر وسطاء مثل JPMorgan.

البائعون المحتملون يومي 12 و13 يونيو:-

1- مورجان ستانلي :-

ربما باعوا 20,000-25,000 أوقية يوميًا (45,000 أوقية) على مدار اليومين، خاصة يوم 12 مع انخفاض الأسعار الآجلة.

2-بنك اوف مونتريال

ربما باعوا 10,000-15,000 أوقية يوميًا (25,000 أوقية) لتسجيل أرباح( البنك هنا مضاربي).

غير البنوك:

باعوا 5,000-10,000 أوقية يوميًا (15,000 أوقية) على مدار اليومين، خاصة يوم 13 مع ارتفاع الأسعار.

المضاربون قصير الأجل:

ربما فتحوا مراكز بيع قصيرة باعوا 5,000-10,000 أوقية يوميً (15,000 أوقية).-