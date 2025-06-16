شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 16-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 16-6-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، وأوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، ومصر بني سويف للأسمنت، وبريميم هيلثكير جروب، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والدولية للمحاصيل الزراعية.

البورصة تخسر 94 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 833.1 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.34%، والعرب على 4.17%، واستحوذت المؤسسات على 29.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 16.4 مليون جنيه، 74.1 مليون جنيه، 46.2 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 49.9 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 46.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 31042 نقطة، مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وجي بي كوربوريشن، وأوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 38631 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 9217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12511 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 11634 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2075 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 73 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبلتون القابضة، وبي انفستمنست القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 18.9 ألف سهم، 25 ألف سهم، 380 ألف سهم، 10.3 ألف سهم، 15.6 ألف سهم، 41 ألف سهم، 150 ألف سهم، 125 ألف سهم، 150 ألف سهم، 5855 سهمًا، 20 ألف سهم، 250 سهم، 10 ملايين سهم، 383.6 ألف سهم، 750 سهمًا، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 10 ملايين سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مصر للفنادق عدد 18.9 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 10 ملايين سهم، وباع داخليين بشركات مطاحن مصر العليا، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 1500 سهم، 12.8 ألف سهم، 127 ألف سهم، 750 سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري، عن بيع المساهم أشرف محمد عبد الحميد سند عدد 375.7 ألف سهم بسعر 5.9965 جنيه بقيمة إجمالية 363.2 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.167% إلى 4.632%، ونفذت الصفقة من خلال شركات عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، عن شراء المساهم طارق محمدي ناصف منصور عدد 10 ملايين سهم بسعر 8.75 جنيه بقيمة إجمالية 87.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 5.86% إلى 6.438%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، عن شراء المساهم محمد نبيل إبراهيم محمود عدد 609.4 ألف سهم بسعر 0.493 جنيه بقيمة إجمالية 300.4 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.982% إلى 5.043%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع خدمات النقل والشحن، حققت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، إيرادات بلغت 282.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 186.4 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 51.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.3 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 124.5 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 97.3%، وذلك نتيجة انتهاء معظم مشروعات النقل المميز بالشركة وبالأخص مشروع الرياح، وتوقف نشاط المنطقة الحرة نتيجة للقوانين الصادرة من الحكومة، وانخفاض الإيرادات الاستثمارية، وعدم وجود أرباح فروق العملة.

وفي قطاع العقارات، حققت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إيرادات نشاط بلغت 239.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 201.8 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 21.3 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 15.6 مليون جنيه.

شركة إعمار

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن توقيع شركة سكاوي تاور للتطوير العقاري، عقد شراكة استراتيجية مع شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية، لتطوير مشروع سياحي متكامل في البحر الأحمر.