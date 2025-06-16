شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 16 يونيو 2025.. عيار 18 يسجل 4209 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم وفقا لآخر التحديثات حيث سجل عيار 18 سعر 4209 جنيها وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24 يسجل 5611 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4910 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 4209 جنيهات.

- الجنيه الذهب 39280 جنيها.

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.