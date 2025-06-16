شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب مستمر فى سعر الذهب اليوم نحو التراجع عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

يتذبذب سعر الذهب اليوم بين 4890 إلي 4910 جنيهات من عيار 21 في السوق المحلي وسط تغيرات مستمرة في سعر أونصة الذهب بسبب عمليات البيع لجني الأرباح عقب ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى له في شهرين تقريبًا، وجاء هذا الارتفاع نتيجة تصاعد الاشتباكات بين الكيان الصهيوني وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما زاد من المخاوف من صراع إقليمي أوسع.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5611 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4910 جنيهات.

- عيار 18 يسجل 4209 جنيهات.

- الجنيه الذهب 39280 جنيها.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% وذلك بعد أن سجل بداية جلسة اليوم أعلى مستوى منذ شهرين عند 3451 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في التراجع ويسجل أدنى مستوى اليوم عند 3409 دولارات للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3416 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 3440 دولار للأونصة.

استطاع الذهب أن يثبت أقدامه فوق المستوى 3400 دولار للأونصة ليستمر الاتجاه الصاعد على المدى القصير هو القائم حتى الآن وقد نشهد اختراق للقمة التاريخية عند 3500 دولار للأونصة وتسجيل مستوى قياسي جديد.

ارتفاع أسعار الذهب ناتجة من الصراع بين إيران والكيان الصهيوني بعد الهجمات المتبادلة التي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي واستمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع. يمثل هذا الصراع تصعيدًا متجددًا في التوترات بين دول الشرق الأوسط، وأثار مخاوف من تورط المزيد من القوى الإقليمية.

كان التركيز أيضًا على أي تدخل أمريكي محتمل في الصراع، بعد أن صرح الرئيس دونالد ترامب أن إدارته تعمل على التوصل إلى اتفاق. لكن ترامب قال أيضًا إن الكيان الصهيوني وإيران قد تضطران إلى "القتال حتى النهاية"، مما قد يشير إلى أن وقف إطلاق النار ليس وشيكًا.