الشركة السعودية للصناعات العسكرية تُشارك في معرض باريس الجوي 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، في معرض باريس الجوي (2025م) من (16) إلى (22) يونيو لهذا العام, وذلك انطلاقًا من مكانتها ودورها المتنامي بصفتها شركة رائدة عالميًا في مجالي الدفاع والفضاء.

وتهدف شركة “SAMI” من هذه المشاركة؛ إلى تعزيز شبكة شراكاتها الدولية في قطاع الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات، حيث تُعدُّ عبر شركاتها وقطاعاتها شريكًا إستراتيجيًا في قطاع الإصلاح وصيانة الطائرات الخاصة والعسكرية وأنظمة الهبوط, وتتطلع من خلال مشاركتها في معرض باريس الجوي إلى لقاء المصنعين الأساسيين للطائرات من الشركات العالمية لتباحث الفرص المستقبلية، وإيجاد أفضل الحلول والخدمات الفنية لصالح عملائها في المملكة من القطاعين الأمني والمدني، ونقل المعرفة في مجالي الطيران والفضاء، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وأكّد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس ثامر بن محمد المهيد، أهمية المشاركة في معرض باريس الجوي؛ لتعزيز التعاون الدولي والنمو المتبادل، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لدفع عجلة الابتكار، وتبادل المعرفة، وتطوير قطاع الطيران والفضاء في المملكة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.

وأشار إلى أن المشاركة تمثل فرصة نوعية للاطلاع على أحدث التطورات في أنظمة الدفاع الجوي والتقنيات المستقبلية ذات الصلة، والتواصل المباشر مع روّاد القطاع لكون شركة “SAMI” شريكًا إستراتيجيًا لهم في المملكة”.

وانطلاقًا من موقعها بصفتها الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن في المملكة العربية السعودية، تجسد مشاركة شركة SAMI في معرض باريس الجوي (2025)، التزامها بدعم تحقيق مستهدفات رؤية (2030) المتمثل في توطين (50%) من الإنفاق العسكري للمملكة, وتسلط الشركة من خلال مشاركتها، الضوء على النمو والتحول الملحوظ في قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الابتكار، وتمكين الكوادر الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.

ويُشكل معرض باريس الجوي حدثًا بارزًا ومؤثرًا في قطاع الطيران والفضاء على مستوى العالم, ومن المتوقع أن يستقطب في نسخته لهذا العام أكثر من (2500) عارض من (48) دولة، ما يجعله منصة رفيعة المستوى لاستعراض أحدث الابتكارات التقنية، ومتابعة العروض الجوية الحيّة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء شراكات فاعلة في هذا القطاع مع مختلف الجهات العالمية.

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