شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير بسعر الدولار اليوم الإثنين أمام الجنيه فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025 تراجعا كبيرا أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية بحوالي 50 قرشا، حيث تراجع بالبنك الاهلى إلى 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد، فى بنك مصر إلى 50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصفالتعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.19 جنيه للشراء.

50.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.2 جنيه للشراء.

50.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.19 جنيه للشراء.

50.29 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.2 جنيه للشراء.

50.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.19 جنيه للشراء.

50.29 جنيه للبيع.