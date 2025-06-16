شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 16 -6-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 16يونية 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.857 جنيه للشراء.

13.918 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.855 جنيه للشراء.

13.814 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.86 جنيه للشراء.

13.796 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.739 جنيه للشراء.

13.798 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.84 جنيه للشراء.

13.8 جنيه للبيع.