شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد امتحانات شغل وظيفة معلم مساعد مادة العلوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل " 3500 " وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (مادة العلوم)، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

وكان الجهاز قد أعلن في 6 فبراير الماضي عن مسابقة لشغل وظيفة معلم مساعد مادة العلوم، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد، وقد تم فتح التقديم خلال الفترة من 27 فبراير حتى 12 مارس 2025

ويهيب الجهاز بالسيدات والسادة المتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.