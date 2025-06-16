شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المصري يحصد جائزة «أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد في مصر» لعام 2025 من “The International Banker” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدًا لمكانته الرائدة في تطوير وتحديث الخدمات المصرفية، حصل البنك الأهلي المصري على جائزة أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد في مصر (Best Innovation in Retail Banking - Egypt) لعام 2025، والمقدمة من مجلة “The International Banker” البريطانية، التي تُعد من أبرز الجهات العالمية المتخصصة في تقييم الأداء المصرفي على مستوى العالم.

ويعكس هذا التكريم نجاح البنك في تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما في ظل التوسع في تقديم خدماته عبر القنوات الرقمية، وتسهيل تجربة العملاء من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، والخدمات الذاتية، والمزايا التفاعلية.

وأشادت المجلة بالدور المحوري للبنك الأهلي المصري في قيادة التحول الرقمي بالقطاع المصرفي المصري، ومساهمته في تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات ميسرة وآمنة لمختلف شرائح المجتمع.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سلسلة الجوائز التي حصدها البنك، ويجسد التزامه المستمر بتقديم تجربة مصرفية متطورة ترتكز على الابتكار والجودة والاهتمام باحتياجات العملاء.