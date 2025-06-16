شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ 42 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 42 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 42.000 ريال

- عيار 22 سجل 38.500 ريال

- عيار 21 سجل 36.750 ريال

- عيار 18 سجل 31.500 ريال

- عيار 14 سجل 24.500 ريال

- عيار 12 سجل 21.000 ريال

- الأونصة 1306.100 ريال

- الجنيه الذهب 293.950 ريال

- الأونصة بالدولار3412.56 دولار

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.



