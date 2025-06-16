شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 31318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 38982 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 14063 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 9251 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 12577 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 3261 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11850 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، وأوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، ومصر بني سويف للأسمنت، وبريميم هيلثكير جروب.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبلتون القابضة، وبي انفستمنست القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 18.9 ألف سهم، 25 ألف سهم، 380 ألف سهم، 10.3 ألف سهم، 15.6 ألف سهم، 41 ألف سهم، 150 ألف سهم، 125 ألف سهم، 150 ألف سهم، 5855 سهمًا، 20 ألف سهم، 250 سهم، 10 ملايين سهم، 383.6 ألف سهم، 750 سهمًا، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 10 ملايين سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مصر للفنادق عدد 18.9 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 10 ملايين سهم، وباع داخليين بشركات مطاحن مصر العليا، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 1500 سهم، 12.8 ألف سهم، 127 ألف سهم، 750 سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري، عن بيع المساهم أشرف محمد عبد الحميد سند عدد 375.7 ألف سهم بسعر 5.9965 جنيه بقيمة إجمالية 363.2 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.167% إلى 4.632%، ونفذت الصفقة من خلال شركات عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، عن شراء المساهم طارق محمدي ناصف منصور عدد 10 ملايين سهم بسعر 8.75 جنيه بقيمة إجمالية 87.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 5.86% إلى 6.438%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع خدمات النقل والشحن، حققت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، إيرادات بلغت 282.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 186.4 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 51.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.3 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 124.5 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 97.3%، وذلك نتيجة انتهاء معظم مشروعات النقل المميز بالشركة وبالأخص مشروع الرياح، وتوقف نشاط المنطقة الحرة نتيجة للقوانين الصادرة من الحكومة، وانخفاض الإيرادات الاستثمارية، وعدم وجود أرباح فروق العملة.

وفي قطاع العقارات، حققت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إيرادات نشاط بلغت 239.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 201.8 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 21.3 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 15.6 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن توقيع شركة سكاوي تاور للتطوير العقاري، عقد شراكة استراتيجية مع شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية، لتطوير مشروع سياحي متكامل في البحر الأحمر.