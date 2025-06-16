الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تراجع الفائض التجاري للنرويج خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مع تراجع الصادرات بأسرع من وتيرة تراجع الواردات.

وذكر مكتب الإحصاء النرويجي أن الفائض التجاري للنرويج تراجع خلال الشهر الماضي إلى (46.1) مليار كورون مقابل (52.3) مليار كورون خلال الشهر نفسه من العام الماضي، و(56.4) مليار كورون خلال شهر أبريل الماضي.

وتراجعت صادرات النرويج خلال الشهر الماضي بنسبة (7.4%) سنويًا في حين تراجعت الواردات بنسبة (5%)، وجاء تراجع الصادرات بشكل أساسي نتيجة انخفاض صادرات النفط الخام بنسبة (29%) سنويًا.

وعلى أساس شهري تراجعت الصادرات بنسبة (5.4%) في حين زادت الواردات بنسبة (0.6%)‘ وزادت صادرات البر الرئيسي للنرويج بنسبة (1.1%) سنويًا، في حين تراجعت بنسبة (7.1%) شهريًا، وسجل البر الرئيسي عجزًا تجاريًا بقيمة (31.6) مليار كورون خلال الشهر الماضي، مقابل (26.4) مليار كورون في أبريل.

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