إضافة خدمة الشحن “IM2” التابعة لشركتي “Emirates Line” و”Wan Hai” إلى ميناء جدة الإسلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن إضافة شركتي “Emirates Line”، و”Wan Hai” خدمة الشحن الجديدة “IM2” إلى ميناء جدة الإسلامي؛ مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ السعودية، وتسهيل حركة التجارة العالمية، وفتح آفاق جديدة للأعمال التجارية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بميناء جدة الإسلامي.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي، بـ3 موانئ إقليمية وعالمية، تشمل موانئ موندرا بالهند، والإسكندرية في مصر، ومرسين التركي، بطاقة استيعابية تصل إلى 2,800 حاوية قياسية, وذلك ضمن جهود “موانئ”؛ لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع المستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كونها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفًا متعددة الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ونظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة،

والتجهيزات المتطورة، التي تشمل محطتين لمناولة الحاويات بطاقة مناولة 7,5 ملايين حاوية قياسية، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.

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