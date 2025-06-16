شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 16يونيو 2025 في الكويت.. عيار 21 بـ29.375 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 33.575 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 33.575 دينار

- عيار 22 سجل 30.775 دينار

- عيار 21 سجل 29.375 دينار

- عيار 18 سجل 25.200 دينار

- عيار 14 سجل 19.600 دينار

- عيار 12 سجل 16.800 دينار

- الاونصة 1044.625 دينارالجنيه الذهب235.100 دينار

- الأونصة بالدولار3414.48 دولار



ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وسجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي، في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي، في ظل ذلك، تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ثلاث مرات سابقًا، هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.

كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.