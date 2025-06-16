شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى لمصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار .. سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد الخضراوى ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كفر الدوار للغزل والنسيج وصباغى البيضا ، أن أعمال بناء المصانع الجديدة تتواصل على قدم وساق بمتابعة يومية من وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي ،ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الدكتور أحمد شاكر ؛بما يتماشي مع رؤية الوزارة للانطلاق بتلك الصناعة بشكل كبير الفترة المقبلة .

على أرض الواقع تتواصل أعمال تنفيذ ثاني أكبر مجمع صناعي في مصر بشركة كفر الدوار للغزل والنسيج وصباغى البيضا، وهو المجمع الثاني بعد مجمع شركة المحلة ويضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج والملابس على مساحة 337 ألف متر مربع، بالإضافة إلى محطة الكهرباء.

وبحسب معلومات قطاع الأعمال العام فإن شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار تتابع بصورة لحظية أعمال تنفيذ الانشاءات الجارية تمهيدا لبدء استقبال ماكينات ريتر Rieter العالمية ،وبقية الماكينات بحيث يتم تشغيل أول مصنع في سبتمبر 2025 ،ثم بقية المصانع تباعا حتى مطلع عام 2026 حيث يضم مشروع واحدة من أكبر المصابع في الشرق الأوسط .

ووفق معلومات وزارة قطاع الأعمال العام يقام المشروع الجديد على مساحة حوالى 337 الف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج، منها مصنع الصباغة والطباعة والتجهيز، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، مصنع البرم.

وتبلغ تكلفة إنشاءات هذا المشروع نحو 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات، حيث من المستهدف في مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوي من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا.

ومن المتوقع أنه سيتم إنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.