شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بأعلى وتيرة يومية منذ 2022.. ماذا حدث لأسعار النفط عالميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام الآجلة بأعلى وتيرة يومية لها منذ عام 2022، محققة مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها نحو 11.7% لخام برنت ونحو %13% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وتضمنت العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط الخام الأتى:

المخاوف من تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى إعادة توجيه تدفقات النفط من أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، من خلال تقييد الإمدادات في مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20% من تجارة النفط العالمية.

الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مما يدعم النمو الاقتصادي العالمي وزيادة الطلب على النفط.

انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 3.6 مليون برميل لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير الماضي وهو نحو 432.4 مليون برميل، تزامناً مع ارتفاع نشاط مصافي التكرير إلى 94.3% وهو أعلى مستوى مسجل منذ يوليو 2024.

انخفاض عدد منصات حفر النفط الخام الأمريكية إلى 439 منصة، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2021، في مؤشر مستقبلي على إمكانية تراجع الإنتاج.

انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية وهو ما يدعم الطلب على النفط الخام كونه أصبح أقل تكلفة بالعملات الأخرى.

ارتفاع أسعار المستهلك الأمريكية بشكل طفيف، مما عزز إمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة الذي يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

أما العوامل الرئيسية التي حدث من ارتفاع أسعار النفط الخام تضمنت

انخفاض واردات الصين من النفط الخام في الشهر الماضي إلى أدنى معدل لها في أربعة أشهر بلغ نحو 11 مليون بي، حيث بدأت مصافي التكرير أعمال الصيانة المخطط لها. خفض البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 2.3% على خلفية التعريفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين.







