شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: صادرات اللؤلؤ المصرية إلى الإمارات تتجاوز ملياري دولار بنهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صادرات مصر إلى الإمارات العربية من اللؤلؤ وأحجار كريمة وحلى إلى 2.1 مليار دولار، خلال عام 2024، لتصبح في صدارة قائمة أهم السلع التى صدرتها مصر إلى الإمارات خلال تلك الفترة.

وقالت بيانات الجهاز إن قائمة الصادرات المصرية تضمنت أيضا كلا من آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 293 مليون دولار، وخضر وفواكه بقيمة 206 ملايين دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 106 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 68 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى أن إجمالى قيمة الصـادرات المصرية للإمارات إرتفعت إلى 3.3 مليار دولار خـلال عام 2024، مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 46.9 %، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.7 مليار دولار خلال عـام 2024، مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 16.8% .

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 6 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 31.6% .

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 38.9 مليار دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، مقابل 3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات 1.4 مليار دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.1 مليــار دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 35.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.