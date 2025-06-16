شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 16- 6- 2025 فى قطر عيار 21 بـ 351.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في قطر



عيار 24 سجل 401.75 ريال

عيار 22 سجل 368.25 ريال

عيار 21 سجل 351.50 ريال

عيار 18 سجل 301.25 ريال

عيار 14 سجل 234.25 ريال

عيار 12 سجل 200.75 ريال

الاونصة12495.75 ريال

الجنيه الذهب2812.25 ريال

الأونصة بالدولار3432.89 دولار

ويمضي الذهب في تحقيق مكاسب ، متجهًا لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة تقارب 3.5%، ما يشير إلى كسر الاتجاه العرضي الذي سيطر على حركة الأسعار مؤخرًا واقترابها من أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة.

ويأتي هذا التحول الحاد في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.



