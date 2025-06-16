شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: 39 ألف وظيفة يحتاجها الجهاز الإدارى حتى نهاية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الترتيب المبدئي لعقد امتحانات عدد من مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة حتى نهاية العام الجاري 2025، وذلك في إطار توجه الجهاز نحو تعزيز الشفافية، وتوفير رؤية تنظيمية واضحة تمكن المتقدمين من الاستعداد المبكر للامتحانات.

وجاء ترتيب المسابقات المقرر عقد امتحاناتها على النحو التالى:

- مسابقة شغل 3500 وظيفة معلم مساعد مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- استكمال مسابقة شغل 2700 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

- مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف.

- مسابقة شغل 95 وظيفة سائق بمصلحة الجمارك.

- مسابقة شغل 36 وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

- مسابقة شغل 25217 في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- مسابقة شغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف.

- مسابقة شغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف.



وأشار الجهاز إلى أن ترتيب عقد الامتحانات جاء وفقًا لأولويات تلبية احتياجات الجهات الإدارية من الموظفين، بما يضمن توجيه الموارد البشرية بالكفاءات المطلوبة وفي التوقيت المناسب لسد العجز الفعلي داخل المؤسسات الحكومية، موضحًا أن الجهاز يحرص على المواءمة بين سرعة إنهاء الامتحان وجودة الإجراءات.