شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الذهب مع تنامى الصراع الإيرانى الإسرائيلى.. تحليل الأونصة والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية تعاملات الأسبوع، شهدت أسعار الذهب تغيرات محدودة وسط حالة من الترقب والحذر، بالتزامن مع تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي، ما دفع عددًا كبيرًا من المستثمرين والمستهلكين للتساؤل حول الاتجاه المستقبلي لحركة المعدن النفيس.

وفي هذا السياق، أوضح أسامة زرعي، محلل وخبير أسواق الذهب ورئيس قسم التحليل الفنى في شركة "جولد إيرا"، أن التداولات العالمية للذهب اتسمت بالهدوء الحذر في مستهل الأسبوع، وسط مراقبة دقيقة لتطورات المشهد الجيوسياسي في المنطقة.

التحليل الفني لحركة الذهب عالميًا

قال زرعي إن الأونصة العالمية تتماسك حاليًا بالقرب من مستويات دعم هامة، مرجحًا أن تختبر مستوى 3410 دولارًا، والذي يمثل نقطة انطلاق فنية قد تدفع الذهب للصعود مجددًا باتجاه مستويات 4350 أو 4380 دولارًا، مع إمكانية استهداف قمة جديدة عند 4535 دولارًا للأونصة حال استمرار الزخم الشرائي.

مشتريات البنوك الكبرى تدعم السوق

وكشف زرعي، في تصريحات خاصة، أن الأسواق شهدت مؤخرًا دخول قوي من عدة مؤسسات مالية كبرى:

عملاء بنك جي بي مورجان: يُرجح أنهم اشتروا ما بين 25,000 إلى 30,000 أوقية يوميًا، أي قرابة 60,000 أوقية خلال يومين، مستفيدين من ارتفاع الأسعار.

دويتشه بنك: نفذ عمليات شراء تقدر بنحو 10,000 إلى 15,000 أوقية يوميًا، أي ما يقارب 25,000 أوقية خلال نفس الفترة، بهدف استغلال تقلبات السوق.

جهات غير مصرفية (Non-Bullion Banks): دخلت السوق بنحو 5,000 إلى 10,000 أوقية يوميًا، خاصة في يوم 13 يونيو، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، بإجمالي يقترب من 15,000 أوقية.

البنوك المركزية ووسطاؤها: نفذوا عمليات شراء يومية تتراوح بين 5,000 إلى 10,000 أوقية، أي نحو 15,000 أوقية خلال يومين، عبر وسطاء مثل "جي بي مورجان".

عمليات بيع لجني الأرباح من بنوك كبرى

في المقابل، شهد السوق عمليات بيع ملحوظة يومي 12 و13 يونيو:

مورجان ستانلي: قد يكون نفذ بيعًا بنحو 20,000 إلى 25,000 أوقية يوميًا، بإجمالي 45,000 أوقية، خاصة يوم 12 تزامنًا مع تراجع الأسعار الآجلة.

بنك أوف مونتريال: نفذ عمليات بيع بقيمة 10,000 إلى 15,000 أوقية يوميًا (حوالي 25,000 أوقية)، في إطار عمليات مضاربية لجني أرباح.

جهات غير مصرفية: باعت قرابة 15,000 أوقية على مدار يومين، خاصة في 13 يونيو بعد صعود الأسعار.

المضاربون قصيرو الأجل: فتحوا مراكز بيع قصيرة قدرت بـ 5,000 إلى 10,000 أوقية يوميًا، بإجمالي 15,000 أوقية في يومين.

نظرة مستقبلية: هل يستمر الصعود؟

يرى زرعي، أن استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط سيكون عاملًا داعمًا لارتفاع أسعار الذهب، إلى جانب تزايد الإقبال من كبار المستثمرين والمؤسسات، ما يعزز من فرص تسجيل قمم سعرية جديدة في الأسابيع المقبلة، لا سيما مع الترقب لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الدولار.



