شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الأسترلينى بداية تعاملات اليوم الإثنين 16-6-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالإثنين، 16 يونيو 2025 10:12 ص
استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى بداية تعاملات اليوم الإثنين 16-6-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.56 جنيه للشراء، و67.77 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 68.34 جنيه للشراء، و68.69 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
68.34 جنيه للشراء.
68.69 جنيه للبيع.
68.34 جنيه للشراء.
68.69 جنيه للبيع.
68.43 جنيه للشراء.
68.71 جنيه للبيع.
68.43 جنيه للشراء.
68.71 جنيه للبيع.
68.34 جنيه للشراء.
68.69 جنيه للبيع.
68.50 جنيه للشراء.
68.69 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز