شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ 36.300 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 41.500 دينار

عيار 22 سجل 38.050 دينار

عيار 21 سجل 36.300 دينار

عيار 18 سجل 31.125 دينار

عيار 14 سجل 24.200 دينار

عيار 12 سجل 20.750 دينار

الاونصة1290.775 دينار

الجنيه الذهب290.500 دينار

الأونصة بالدولار3432.89 دولار

وعالميًا، قفزت أونصة الذهب بنسبة 1.1% لتسجل 3444 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ شهرين، بعد أن افتتحت تداولاتها عند 3383 دولارًا، ويتم تداولها حاليًا عند نحو 3424 دولارًا.

ويأتي هذا التحول الحاد في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.