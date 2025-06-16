شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء "القناة" يتفقد موزع شمال القصير ومحطات سفاجا للاطمئنان على الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء موزع شمال القصير ومخزن المحطات بمدينه سفاجا بقطاع شبكات البحر الأحمر، وذلك ضمن استعدادات الشركة لمجابهة أحمال فصل الصيف والتأكيد على مبدأ ترشيد الاستهلاك سواء بالنسبة للمواطنين أو العاملين وتكثيف اعمال الضبطية لمكافحة سرقات التيار.

وشدد أبو وردة علي ضرورة الالتزام بخطة الصيانة وسرعة اصلاح الأعطال، وحرص على الاطلاع علي دفاتر المخازن والتحقق من ارصدة الأصناف وجودة التخزين ووجه باستخدام برامج و تكنولوجيا المعلومات.

ووجه أبو وردة العاملين بضرورة الالتزام بخطة الترشيد و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المقصرين والغير ملتزمين والفاسدين.

رئيس كهرباء "القناة" يتفقد موزع شمال القصير ومحطات سفاجا

خلال الجولة التفقدية

جانب من الجولة

رئيس كهرباء "القناة" يتفقد موزع شمال القصير