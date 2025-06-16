شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار داخل البنوك المصرية مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار، في الآونة الأخيرة ارتفاعا مقابل الجنيه، إثر تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، فى البنك الأهلي المصري فى البنك الأهلي المصري 50.56 جنيه للشراء، خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.55 جنيه للشراء و50.69جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، وفى بنك مصر بلغ 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالتالي:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.