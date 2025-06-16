شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 بـ 4940 جنيه للجرام.. تحديث فوري الآن من الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حركة سوق الذهب في مصر، افتتاح سوق الذهب العالمي على تطورات ملحوظة نحو الصعود في ظل الارتفاعات الكبيرة للذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 5646 جنيه للجرام.

- عيار 21: 4940 جنيه للجرام.

- عيار 18: 4234 جنيه للجرام.

- الجنيه الذهب: 39,520 جنيه.

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب المحلية تواصل صعودها القوي خلال تعاملات الأسبوع، مستفيدة من الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب عالمياً بنسبة وصلت 3.7% تقريبًا، إلى جانب التغيرات التي طرأت مؤخرًا على سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليرتفع قرب 50.70 جنيهًا.

وأوضح واصف أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، قفز بنحو 250 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.3%، لينهي تعاملات الأسبوع عند 4900 جنيه، مقارنة بـ4650 جنيهًا في بداية الأسبوع، مشيرًا إلى أن السعر سجل أعلى مستوياته عند 4910 جنيهات، وهو ما يعكس اختراقًا واضحًا لنطاق التداول العرضي الذي سيطر على السوق لفترة طويلة.

وأشار إلى أن هذه القفزة في الأسعار تعود بالأساس إلى الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، والتي نجحت في اختراق مستوى 3400 دولار، وسجلت أعلى مستوياتها منذ قرابة شهرين عند 3446 دولارًا للأونصة، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تصاعد الصدامات العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني، مما عزز الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن.