شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحديث جديد في سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويسجل الذهب أعلى مستوى في شهر تقريباً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في حالة تنامي الصراع.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 5646 جنيه للجرام.

- عيار 21: 4940 جنيه للجرام.

- عيار 18: 4234 جنيه للجرام.

- الجنيه الذهب: 39,520 جنيه.

أكد بنك جولدمان ساكس على توقعاته بأن عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية سترفع سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025 و4000 دولار بحلول منتصف عام 2026. بينما يتوقع بنك أوف أمريكا ارتفاع سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 10 يونيو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 987 عقدا مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 563 عقدا.

ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة تقلص حركة خروج الاستثمار من صناديق الذهب وهو ما قد يعد استعداد لعودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب كاستثمار خاصة في ظل عدم الاستقرار الحالي في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.