شكرا لقرائتكم خبر عن 50.56 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 16 يونيو 2025، فى البنك الأهلي المصري فى البنك الأهلي المصري 50.56 جنيه للشراء، خلال وذلك خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.55 جنيه للشراء و50.69جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، وفى بنك مصر بلغ 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالتالي:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.