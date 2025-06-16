شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إرجاء احتفالية الافتتاح الرسمى.. تعرف على مواعيد زيارة المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر المتحف المصري الكبير في استقبال زواره من المصريين والعرب والأجانب في إطار التشغيل التجريبي له، وذلك بعد قرار إرجاء الاحتفالية الخاصة بالافتتاح الرسمي.

وننشر ساعات العمل وزيارة المتحف يوميًا وهي:

‎يوميًا عدا أيام السبت والأربعاء

‎مجمع المتحف: 8:30 صباحاً إلى 7 مساءً ⁠قاعات العرض: 9 صباحاً إلى 6 مساءً ⁠آخر موعد لشراء التذاكر: 5 مساءً

‎السبت والأربعاء

‎مجمع المتحف: 8:30 صباحاً إلى 10 مساءً ⁠قاعات العرض: 9 صباحاً إلى 9 مساءً ⁠آخر موعد لشراء التذاكر: 8 مساءً



وكان من المقرر أن يتم غلق الزيارة بالمتحف المصرى الكبير بداية من اليوم الأحد 15 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل استعدادا لاحتفالية الافتتاح الرسمي، لكن مع قرار إرجاء الاحتفال لم يتم الغلق واستمر المتحف في استقبال الزوار.

وذكرت وزارة السياحة والآثار أنه في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، فقد تقرر إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، والذي كان مقررًا في اليوم الثالث من يوليو المقبل.

‏‎وسوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، وذلك بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر السياحية والثقافية على الساحة الدولية.

‏‎وقد جاء هذا القرار أيضاً انطلاقًا من المسؤلية الوطنية للدولة المصرية، وحرصها على تقديم حدث استثنائي عالمي في أجواء تليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد، وبما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث.

‏‎ ويواصل المتحف المصري الكبير استقبال زائريه في ضوء الافتتاح التجريبي له لحين قرب الموعد الجديد للافتتاح الرسمي خلال الربع الأخير من العام الجاري.