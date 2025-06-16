شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب أخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025، وسط تغيرات مستمرة في حركة المعدن النفيس..

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 5646 جنيه للجرام.

- عيار 21: 4940 جنيه للجرام.

- عيار 18: 4234 جنيه للجرام.

- الجنيه الذهب: 39,520 جنيه.

أكد بنك جولدمان ساكس على توقعاته بأن عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية سترفع سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025 و4000 دولار بحلول منتصف عام 2026. بينما يتوقع بنك أوف أمريكا ارتفاع سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 10 يونيو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 987 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 563 عقدا.

ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة تقلص حركة خروج الاستثمار من صناديق الذهب وهو ما قد يعد استعداد لعودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب كاستثمار خاصة في ظل عدم الاستقرار الحالي في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.

- عيار 21: 4940 جنيه للجرام.

- عيار 18: 4234 جنيه للجرام.

- الجنيه الذهب: 39,520 جنيه.

- عيار 24: 5646 جنيه للجرام.