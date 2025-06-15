أخبار البورصة اليوم الأحد 15-6-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 15-6-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 94 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 73 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 73 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مجموعة أي إف جي القابضة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بريميم هيلثكير جروب، العبور للاستثمار العقاري، العربية للمحابس، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، فتنس برايم للأندية الصحية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان-باندا، الألومنيوم العربية، أسمنت سيناء، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العربية للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، الشمس للإسكان والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم: راية القابضة للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القاهرة للزيوت والصابون، أوراسكوم للتنمية مصر، بنك كريدي اجريكول مصر، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العربية للصناعات الهندسية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اكت فايننشال للاستشارات، المجموعة المصرية العقارية، سماد مصر ايجيفرت، كونتكت المالية القابضة، المنصورة للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

وكذلك تم إيقاف تداول أسهم: اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والكابلات الكهربائية المصرية، واسيك للتعدين-اسكوم، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وأوراسكوم المالية القابضة، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، واودن للاستثمارات المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والعالمية للاستثمار والتنمية، والنصر للأعمال المدنية، والمصرية للدواجن، وديجيتايز للاستثمار والتنمية العقارية، وبريميم هيلثكير جروب، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو.

كما تم إيقاف تداول أسهم: غاز مصر، والقاهرة للإسكان والتعمير، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية، والقلعة للاستثمارات المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد، وأم بي للهندسة، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والعامة لاستصلاح الأراضي، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وسماد مصر (ايجيفرت).

البورصة تخسر 94 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 94 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 120.4 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 4.7%، واستحوذت المؤسسات على 26.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.47%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 115.2 مليون جنيه، 77.3 ألف جنيه، 142.3 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 172 مليون جنيه، 85.6 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.60% ليغلق عند مستوى 31016 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 38677 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 13925 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.19% ليغلق عند مستوى 9107 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.1% ليغلق عند مستوى 12403 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 3229 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 11760 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة.

وصعدت أسهم 6 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 184 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 4088 سهمًا، 500 ألف سهم، 103 آلاف سهم، 1.7 مليون سهم، 5429 سهمًا، 116.8 ألف سهم، 140.4 ألف سهم، 33.6 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 14 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 10 ملايين سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 8897 سهمًا.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمصرية للمنتجعات للسياحية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 2000 سهم، 10 ملايين سهم، 1.1 مليون سهم، على الترتيب، وباع داخليين بشركات مصر الوطنية للصلب-عتاقة، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 1.4 مليون سهم، 39.5 ألف سهم، 6784 سهمًا، 20 ألف سهم، 40 ألف سهم، 305 آلاف سهم، 2000 سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، عن بيع المساهم بيت الخبرة القابضة-كامار عدد 556 آلاف سهم بسعر 9.32 جنيه بقيمة إجمالية 5.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 3.081% إلى 2.871%، ونفذت الصفقة من خلال شركات بايونيرز وسيجما وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، عن بيع المساهم آية محمود عبد الحميد عتلم عدد 1.1 مليون سهم بسعر 4.76 جنيه بقيمة إجمالية 5.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.04% إلى 4.97%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.



نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع السياحة والترفيه، حققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بقيمة 38 ألف دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس من عام 2025 مقابل 189.8 ألف دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 9.4 مليون دولار مقارنة بأرباح بقيمة 1.9 مليون دولار.

وفي قطاع العقارات، حققت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 157.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 111.9 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 14.1 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وفي قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، حققت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، مبيعات بلغت 6.046 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 6.3 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 4.4 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 5.7 مليار جنيه.

أبو قير للأسمدة

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن بدء تنفيذ خطة صيانة مكثفة لمصانع الشركة على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل، وذلك نتيجة لتداعيات الحرب بالشرق الأوسط وتأثر إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع.

مطاحن شمال القاهرة

أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن تطوير وتحديث عدد 13 منفذًا من أصل 21 منفذًا ومستودع، وهي أصول مملوكة للشركة داخل نطاق القاهرة الكبرى، كقيمة مضافة لتعزيز مبيعاتها وتسويق منتجاتها من الدقيق الفاخر والمكرونة والنواشف، في إطار سعي الشركة لاستثمار أصولها.