شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأحد 15- 6- 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 15-6-2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 50.55 جنيه للشراء و50.69جنيه للبيع.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، وفى بنك مصر بلغ 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.