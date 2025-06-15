شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5646 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر..

- عيار 24: 5646 جنيه للجرام.

- عيار 21: 4940 جنيه للجرام.

- عيار 18: 4234 جنيه للجرام.

- الجنيه الذهب: 39,520 جنيه.

اسعار الذهب اليوم

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردت إيران بضرب تل أبيب، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.