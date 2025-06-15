شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 15- 6- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025.

إيقاف تداول 73 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 73 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مجموعة أي إف جي القابضة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بريميم هيلثكير جروب، العبور للاستثمار العقاري، العربية للمحابس، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، فتنس برايم للأندية الصحية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان-باندا، الألومنيوم العربية، أسمنت سيناء، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العربية للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، الشمس للإسكان والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم: راية القابضة للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القاهرة للزيوت والصابون، أوراسكوم للتنمية مصر، بنك كريدي اجريكول مصر، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العربية للصناعات الهندسية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اكت فايننشال للاستشارات، المجموعة المصرية العقارية، سماد مصر ايجيفرت، كونتكت المالية القابضة، المنصورة للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

وكذلك تم إيقاف تداول أسهم: اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والكابلات الكهربائية المصرية، واسيك للتعدين-اسكوم، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وأوراسكوم المالية القابضة، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، واودن للاستثمارات المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والعالمية للاستثمار والتنمية، والنصر للأعمال المدنية، والمصرية للدواجن، وديجيتايز للاستثمار والتنمية العقارية، وبريميم هيلثكير جروب، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو.

كما تم إيقاف تداول أسهم: غاز مصر، والقاهرة للإسكان والتعمير، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية، والقلعة للاستثمارات المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد، وأم بي للهندسة، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والعامة لاستصلاح الأراضي، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وسماد مصر (ايجيفرت).

البورصة تخسر 94 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 94 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 120.4 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 4.7%، واستحوذت المؤسسات على 26.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.47%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 115.2 مليون جنيه، 77.3 ألف جنيه، 142.3 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 172 مليون جنيه، 85.6 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.60% ليغلق عند مستوى 31016 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 38677 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 13925 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.19% ليغلق عند مستوى 9107 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.1% ليغلق عند مستوى 12403 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 3229 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 11760 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة.

وصعدت أسهم 6 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 184 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 2.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.77%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 42.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.40%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 195 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 16.91%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 28.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.66%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.613 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.43%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مجموعة أي أف جي القابضة بسعر إغلاق 26.900 بنسبة تراجع بلغت 12.38%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 20.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.05%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 24.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.52%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 4.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.21%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.62%.