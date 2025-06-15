شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات بسرعة إنهاء ترتيبات عودة الحجاج المصريين المسافرين برا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مغادرة 127 حافلة تقل حوالى 4800 حاج سياحة من الأراضى السعودية حتى الآن

وصول منهم 108 حافلة تقل 4100 حاج سياحى إلى أرض الوطن

وهو ما يعادل نحو 55% من إجمالى عدد حجاج السياحة البرى هذا العام



فى إطار ختام موسم الحج السياحى المصرى لعام 1446 هـ، وانطلاقاً من حرص وزارة السياحة والآثار على الاطمئنان على عودة كامل حجاج السياحة المصريين بسلامة وأمان ولا سيما رحلات الحج البرى وخاصة فى ظل تطورات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة، وجّه شريف فتحى وزير السياحة والآثار، البعثة الرسمية للحج السياحى المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية، بسرعة إنهاء ترتيبات عودة حجاج الحج السياحى البرى من الأراضى المقدسة إلى مصر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحث شركات السياحة المنظمة على الإسراع بعودتهم.

وأشار شريف فتحى إلى أهمية قيام اللجان الفرعية للبعثة بتكثيف التنسيق الكامل مع السلطات السعودية والأردنية والجهات المعنية فى مصر لتسهيل حركة حافلات نقل الحجاج وتيسير إجراءات المغادرة من منفذ حالة عمار بالحدود السعودية الأردنية، والعبور إلى ميناء العقبة بالأردن، لحين وصولهم إلى ميناء نويبع فى مصر.

وأكد على أهمية إنجاز مرحلة عودة حجاج السياحة بنفس الكفاءة التى ميّزت مرحلة الذهاب للأراضى المقدسة، وأضاف أن نجاح موسم الحج السياحى لا يُقاس فقط بتنظيم السفر والخدمات المقدمة للحجاج، بل أيضًا بضمان عودة آمنة وسريعة ومُريحة لهم.

ومن جانبها، أكدت سامية سامى مساعد الوزير لشركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية للحج السياحى، على أن البعثة قد شكلت غرفة عمليات مركزية طارئة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الحافلات منذ انطلاقها من الأراضى المقدسة وحتى وصولها إلى أرض الوطن والتدخل الفورى لحل أى معوقات، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشارت إلى انتظام سير رحلات عودة حجاج السياحة البرى والتى بدأت يوم 11 يونيو الجارى، لافتة إلى أن هناك عدد 127 حافلة تقل حوالى 4800 حاج سياحة، قد غادرت الأراضى السعودية حتى الآن، من بينهم 108 حافلة تقل 4100 حاج سياحى وصلت إلى أرض الوطن بحمد الله أى ما يعادل نحو 55% من إجمالى عدد حجاج السياحة البرى البالغ عددهم 7500 حاج لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تعود الحافلات المتبقية من الأراضى المقدسة، وعددها 53 حافلة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتُختتم بذلك عودة جميع حجاج السياحة البرى لموسم الحج بنجاح وأمان.

جدير بالذكر أن شريف فتحى يتابع على مدار اليوم أعمال غرفة العمليات التى تضم ممثلين عن الإدارتين المركزيتين لشركات السياحة والمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ووحدة الطيران بالوزارة، والمُكلفة بمتابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر بشأن حركة الطيران وعودة حجاج السياحة البريين.